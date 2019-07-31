В Сибири горит более трёх миллионов гектаров леса
Общая площадь лесных пожаров в России составляет более трёх миллионов гектаров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что на данных территориях действует 147 очагов пожаров, которые тушат, а также более 300 в труднодоступных местах, не поддающихся тушению.
За прошедшие сутки было ликвидировано 32 лесных пожара. Наибольшее количество очагов обнаружено в Иркутской области, там тушат 59 пожаров. В Красноярском крае — 47 пожаров, а в Якутии — 24.
Ранее сообщалось, что в Красноярский край прибыли самолеты МЧС, которые приступили к тушению лесных пожаров. В частности, в регион был направлен самолёт-амфибия Бе-200, который трижды слил воду нa территорию возгорания.
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