В Сибири горит более трёх миллионов гектаров леса

Общая площадь лесных пожаров в России составляет более трёх миллионов гектаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на данных территориях действует 147 очагов пожаров, которые тушат, а также более 300 в труднодоступных местах, не поддающихся тушению.

За прошедшие сутки было ликвидировано 32 лесных пожара. Наибольшее количество очагов обнаружено в Иркутской области, там тушат 59 пожаров. В Красноярском крае — 47 пожаров, а в Якутии — 24.