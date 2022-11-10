В Швеции не знают кто стоит за взрывами на «Северных потоках»

Швеции пока неизвестно, кто стоит за взрывами на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок, сообщает «МК».

По его словам, кабмин королевства не исключает никаких сценариев.