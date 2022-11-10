В Швеции не знают кто стоит за взрывами на «Северных потоках»
Швеции пока неизвестно, кто стоит за взрывами на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок, сообщает «МК».
По его словам, кабмин королевства не исключает никаких сценариев.
При этом Билльстрем подчеркнул, что его страна предпочитает не спекулировать на эту тему.
Кроме того, шведский министр добавил, что в настоящий момент основной версией прокуратуры и службы разведки является диверсия.
Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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