В Швеции не знают кто стоит за взрывами на «Северных потоках»

Швеции пока неизвестно, кто стоит за взрывами на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок, сообщает «МК».

По его словам, кабмин королевства не исключает никаких сценариев.

В Дании объяснили секретность расследования по «Северным потокам»

При этом Билльстрем подчеркнул, что его страна предпочитает не спекулировать на эту тему.

Кроме того, шведский министр добавил, что в настоящий момент основной версией прокуратуры и службы разведки является диверсия.

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеСеверный ПотокСеверный Поток-2Швеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры