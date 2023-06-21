В Швейцарии признали незаконными поставки на Украину бронемашин Eagle I
21 июня 202317:34
В Швейцарии завершилось расследование в связи с появление на Украине бронемашин Eagle I швейцарского производства, сообщает РБК.
В итоге выяснилось, что незаконный реэкспорт произвел предприниматель из ФРГ, заявили в правительстве конфедерации.
По условиям контракта, немецкий бизнесмен, приобретая 27 броневиков у правительства Дании в 2018 году, обязался получать разрешение Швейцарии на последующий реэкспорт техники, что не было сделано.
Ранее Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru