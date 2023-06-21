В Швейцарии признали незаконными поставки на Украину бронемашин Eagle I

В итоге выяснилось, что незаконный реэкспорт произвел предприниматель из ФРГ, заявили в правительстве конфедерации.

По условиям контракта, немецкий бизнесмен, приобретая 27 броневиков у правительства Дании в 2018 году, обязался получать разрешение Швейцарии на последующий реэкспорт техники, что не было сделано.

Ранее Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

