В штате Алабама при пожаре на причале погибли 8 человек
27 января 202021:48
Пожар произошел на причале в штате Алабама (США), в результате происшествия погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пламя распространилось на 35 судов, большинство из которых являлись «плавучими домами».
В настоящее время выясняется причина возгорания. На месте происшествия также работают спасатели.
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