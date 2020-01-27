В штате Алабама при пожаре на причале погибли 8 человек

Пожар произошел на причале в штате Алабама (США), в результате происшествия погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пламя распространилось на 35 судов, большинство из которых являлись «плавучими домами».

В настоящее время выясняется причина возгорания. На месте происшествия также работают спасатели.

