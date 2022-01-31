В Шереметьево приземлился самолёт со сработавшим датчиком неисправности тормозов
Пассажирский самолёт со сработавшим датчиком неисправности тормозов приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Собеседник агентства рассказал, что самолёт Airbus А320 следовал рейсом «Краснодар - Москва», причина срабатывания датчика устанавливается.
Согласно данным из открытых источников, воздушное судно находилось в воздухе почти два часа, курс во время полёта не менялся.
Ранее в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси экстренно приземлился самолёт, выполнявший рейс «Нижний Новгород — Москва», сообщает RT.
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