В Шереметьево приземлился самолёт со сработавшим датчиком неисправности тормозов

Пассажирский самолёт со сработавшим датчиком неисправности тормозов приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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Собеседник агентства рассказал, что самолёт Airbus А320 следовал рейсом «Краснодар - Москва», причина срабатывания датчика устанавливается.

Согласно данным из открытых источников, воздушное судно находилось в воздухе почти два часа, курс во время полёта не менялся.

Ранее в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси экстренно приземлился самолёт, выполнявший рейс «Нижний Новгород — Москва», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваСамолётШереметьево
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