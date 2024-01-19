В Севастополе из-за сильных ливней затопило десятки домов

Десятки домов и приусадебных участков подтоплены в результате сильных ливней в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

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В частности, пострадали дома в селах Ромашковый тупик, Черноречье, Гончарное и садовое товарищество Сахарная Головка. Отмечается максимальное заполнение водохранилищ и прудов, вынос щебня и перелив воды на дорогах.

В связи со стихийным бедствием в Севастополе создали оперативный штаб. Спасатели эвакуировали жителей подтопленных районов и временно разместили их в спецпунктах. Сейчас в регионе расчищают русла рек.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС некоторые регионы оказалась обесточены.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:НаводнениеСевастополь

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