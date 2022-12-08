В Севастополе двоих россиян задержали по подозрению в госизмене

ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

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По данным ФСБ, один из задержанных россиян являлся сторонником украинской идеологии и в 2016 году был завербован СБУ, отмечает RT.

«После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства», — отметили в ведомстве.

По заданию кураторов из СБУ мужчина года привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя, пишет Ura.ru. Злоумышленник собирал данные об объектах ФСБ России и передавал их иностранной спецслужбе с помощью мессенджера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаСевастопольФСБ
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