В Севастополе двоих россиян задержали по подозрению в госизмене

По данным ФСБ, один из задержанных россиян являлся сторонником украинской идеологии и в 2016 году был завербован СБУ, отмечает RT.

«После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства», — отметили в ведомстве.

По заданию кураторов из СБУ мужчина года привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя, пишет Ura.ru. Злоумышленник собирал данные об объектах ФСБ России и передавал их иностранной спецслужбе с помощью мессенджера.

