В сети появились кадры с блокпостами, огневыми точками и минами на подступах к Ростову
24 июня 202314:07
Жители Ростова сообщают, что бойцы ЧВК «Вагнер» обустраивают оборону на подступах к городу.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мятежники обустраивают свои блокпосты и огневые точки, усиливая их гранатометами и пулеметами.
Ранее днем очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru