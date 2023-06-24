В сети появились кадры с блокпостами, огневыми точками и минами на подступах к Ростову

Жители Ростова сообщают, что бойцы ЧВК «Вагнер» обустраивают оборону на подступах к городу.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мятежники обустраивают свои блокпосты и огневые точки, усиливая их гранатометами и пулеметами.

Ранее днем очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуЧВК "Вагнер"

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