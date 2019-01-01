Происшествия
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
В Сергиевом Посаде кассир похитил более 60 тысяч рублей
10 июля22:10
62 тысячи рублей присвоил 30-летний кассир магазина в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Полицейские вычислили быстро вычислили злоумышленника - местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал
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