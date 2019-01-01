Происшествия

В Сергиевом Посаде кассир похитил более 60 тысяч рублей

10 июля22:10

62 тысячи рублей присвоил 30-летний кассир магазина в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские вычислили быстро вычислили злоумышленника - местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал