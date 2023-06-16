В селе Корнево Курской области упал беспилотник ВСУ
На территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал беспилотник украинской армии. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
В результате взрыва ранен местный житель. Он получил легкие осколочные ранения, уточнил глава региона.
Врачи помогли пострадавшему. Мужчина отказался от госпитализации.
«Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу всё восстановить», - сообщил Старовойт.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за ночь и утро 15 июня над регионом сбили и заглушили девять беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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