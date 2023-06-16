В селе Корнево Курской области упал беспилотник ВСУ

На территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал беспилотник украинской армии. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

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В результате взрыва ранен местный житель. Он получил легкие осколочные ранения, уточнил глава региона.

Врачи помогли пострадавшему. Мужчина отказался от госпитализации.

«Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу всё восстановить», - сообщил Старовойт.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за ночь и утро 15 июня над регионом сбили и заглушили девять беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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