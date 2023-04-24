В Щелково 15 школ перевели на дистант из-за угрозы теракта

Пятнадцать школ подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угроз теракта в анонимном Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

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Ранее СМИ сообщили, что в Сети появились угрозы от неизвестного, якобы заминировавшего школы Щелково.

«Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведется проверка учебных заведений», — указали власти.

Образовательным учреждениям рекомендовали провести обучение удаленно, 15 школ полностью перешли на дистанционное обучение.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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