В Щелково 15 школ перевели на дистант из-за угрозы теракта
24 апреля 202312:10
Пятнадцать школ подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угроз теракта в анонимном Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации города.
Ранее СМИ сообщили, что в Сети появились угрозы от неизвестного, якобы заминировавшего школы Щелково.
«Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведется проверка учебных заведений», — указали власти.
Образовательным учреждениям рекомендовали провести обучение удаленно, 15 школ полностью перешли на дистанционное обучение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru