В Саратове госпитализировали мужчину после падения на него снежной глыбы

Житель Саратова был госпитализирован после падения на него снежной глыбы с крыши дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

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Инцидент произошел в пятницу по улице Международной. Состояние пострадавшего 46-летнего мужчины оценивается как средней тяжести.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для определения ответственных. Дом находится под управлением ООО «УК Фри ДОМ - Комфорт».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СаратовСкорая Помощь
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