В Саратове госпитализировали мужчину после падения на него снежной глыбы
11 февраля 202220:45
Житель Саратова был госпитализирован после падения на него снежной глыбы с крыши дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу по улице Международной. Состояние пострадавшего 46-летнего мужчины оценивается как средней тяжести.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для определения ответственных. Дом находится под управлением ООО «УК Фри ДОМ - Комфорт».
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11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru