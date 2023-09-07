В сарае участника АТО обнаружили более тысячи патронов

Информация о возможном нахождении в доме местного жителя поступила в ведомство 6 сентября. Полиция и сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с патронами калибра 7,62 миллиметра в сарае.

Отмечается, что владелец патронов сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. Найденные боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее правоохранители обнаружили в Докучаевске Донецкой Народной Республики схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

