В сарае участника АТО обнаружили более тысячи патронов

Более тысячи патронов обнаружили у участника так называемой антитеррористической операции в Запорожской области. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Shot: На даче пенсионерки в Воронеже нашли схрон боеприпасов

Информация о возможном нахождении в доме местного жителя поступила в ведомство 6 сентября. Полиция и сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с патронами калибра 7,62 миллиметра в сарае.

Отмечается, что владелец патронов сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. Найденные боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее правоохранители обнаружили в Докучаевске Донецкой Народной Республики схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОружиеРосгвардияПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры