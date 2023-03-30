В Санкт-Петербурге задержали копирующего чиновников мошенника-имитатора

По её словам, мошенник звонил подчинённым тех госслужащщих, голоса которых изображал. В беседе он просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счёт. В итоге ему удалось обмануть заместителя директора госучреждения дополнительного профобразования в Москве и руководителя регионального управления Россельхознадзора.

«Аферист изучал структуру органов власти... копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести», - указала Волк.

Она добавила, что общий ущерб от деятельности мошенника-имитатора составил 165 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о новом виде телефонного мошенничества, когда потенциальной жертве может поступить звонок с телефонным кодом Грузии — 995, сообщает RT.