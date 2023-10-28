В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека

Столкнулись автомобиль LADA и бензовоз Scania. Погибли три пассажира и водитель легковушки, включая одного несовершеннолетнего. От полученных травм они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)».

Ранее в Дагестане произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погиб один человек, восемь пострадали, передает «Радиоточка НСН».

