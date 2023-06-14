В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек

В Ростовской области после пожара на Новочеркасской ГРЭС без электричества остались порядка 364 тыс. потребителей, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Мусорный полигон под Калининградом полностью охвачен пожаром

Он уточнил, что ограничения не коснулись особо значимых соцобъектов. Глава региона пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы, ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков ГРЭС будет проводиться поэтапно в круглосуточном режиме.

О пожаре на Новочеркасской ГРЭС сообщалось в среду, 14 июня, днем. Горел шестой энергоблок. Сейчас возгорание уже потушено. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы. Вероятной причиной пожара специалисты назвали возгорание газа в ходе технологических работ.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарРостовская Область

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