В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек

Он уточнил, что ограничения не коснулись особо значимых соцобъектов. Глава региона пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы, ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков ГРЭС будет проводиться поэтапно в круглосуточном режиме.

О пожаре на Новочеркасской ГРЭС сообщалось в среду, 14 июня, днем. Горел шестой энергоблок. Сейчас возгорание уже потушено. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы. Вероятной причиной пожара специалисты назвали возгорание газа в ходе технологических работ.



