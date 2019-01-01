В Ростовской области неизвестный с ножом напал на полицейского
Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского в городе Каменск-Шахтинский и ранил его, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.
Уточняется, что страж порядка в свободное от службы время, увидел мужчину, который подозрительно себя вел. При попытке задержания, злоумышленник оказал сопротивление и нанес полицейскому резаные ранения, после чего скрылся.
Сотрудник полиции госпитализирован. Ведутся поиски подозреваемого.
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