В Ростовской области арестовали подростка, с ножом напавшего на людей в школе

Подростка, с ножом напавшего на сотрудников одной из школ Неклиновского района Ростовской области, отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

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В ведомстве напомнили, что в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

«В отношении подростка, совершившего противоправные действия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Инцидент произошёл утром 11 сентября. Подросток в маске и с кухонным ножом прибыл на территорию школы, где его действиям попытались помешать две сотрудницы образовательного учреждения и родственник одной из учениц. Нападавший причинил им телесные повреждения, мужчина был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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