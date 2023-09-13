В Ростовской области арестовали подростка, с ножом напавшего на людей в школе
Подростка, с ножом напавшего на сотрудников одной из школ Неклиновского района Ростовской области, отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В ведомстве напомнили, что в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.
«В отношении подростка, совершившего противоправные действия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.
Инцидент произошёл утром 11 сентября. Подросток в маске и с кухонным ножом прибыл на территорию школы, где его действиям попытались помешать две сотрудницы образовательного учреждения и родственник одной из учениц. Нападавший причинил им телесные повреждения, мужчина был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru