Происшествия
Пострадавший госпитализирован.
В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли мужчину
10 июля00:02
Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения неизвестных на мужчину в западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.
Уточняется, что неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия.
Пострадавший госпитализирован.
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Ростовская Область
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