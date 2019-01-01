В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли мужчину

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения неизвестных на мужчину в западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

Уточняется, что неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия.

Пострадавший госпитализирован.

