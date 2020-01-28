В России женщина-депутат заказала убийство супруга
В Самарской области сотрудниками ФСБ по подозрению в организации покушения на своего мужа задержана женщина-депутат.
Как сообщили в пресс-службе СКР, 44-летняя депутат гордумы Чапаевска решила избавиться от мужа, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. Вместе со своей знакомой она встретилась с предполагаемым исполнителем и предложила ему за убийство супруга 400 тысяч рублей.
Затем, в рамках оперативного эксперимента, «киллер» снова встретился с женщинами и взял аванс в размере 200 тысяч рублей. После этого депутат и ее знакомая были задержаны. Обе в ходе допроса отказались от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье «Организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору».
Ранее стало известно задержании бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Шевцовой. Ее обвинили в организации покушения на следователя, который ранее развелся с ее сестрой, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
- «Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево
- СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани
- Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина
- Голосование по поправкам в Конституцию может занять несколько дней