В России женщина-депутат заказала убийство супруга

Как сообщили в пресс-службе СКР, 44-летняя депутат гордумы Чапаевска решила избавиться от мужа, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. Вместе со своей знакомой она встретилась с предполагаемым исполнителем и предложила ему за убийство супруга 400 тысяч рублей.

Затем, в рамках оперативного эксперимента, «киллер» снова встретился с женщинами и взял аванс в размере 200 тысяч рублей. После этого депутат и ее знакомая были задержаны. Обе в ходе допроса отказались от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье «Организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору».

Ранее стало известно задержании бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Шевцовой. Ее обвинили в организации покушения на следователя, который ранее развелся с ее сестрой, сообщает Ura.ru.

