В России возбудили дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ

В сообщении говорится, что речь идёт о гражданах более 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Болгарии, Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии.

«Организована работа по розыску этих лиц», - указали в ведомстве.

В СК РФ добавили, что в рамках расследования ела о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ за последние две недели были заочно предъявлены обвинения ещё 18 иностранцам.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в дислоцированные на купянском направлении подразделения ВСУ прибыли иностранные наёмники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

