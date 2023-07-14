В России возбудили дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ
Уголовные дела против 178 иностранных граждан, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских Вооружённых сил (ВСУ) возбудили в России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что речь идёт о гражданах более 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Болгарии, Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии.
«Организована работа по розыску этих лиц», - указали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что в рамках расследования ела о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ за последние две недели были заочно предъявлены обвинения ещё 18 иностранцам.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в дислоцированные на купянском направлении подразделения ВСУ прибыли иностранные наёмники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запашный: облитый водой в цирке зритель довольный ушел с билетами на новое шоу
- Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
- Песков: Власти принимают меры для защиты экономики РФ из-за агрессии Запада
- Зеленский: угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует
- Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
- Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по 5 млн рублей
- Актриса Татьяна Васильева сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо
- В России возбудили дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ
- Песков: Кремль продолжит отстаивать права российских спортсменов
- Приложение «Мегафона» пропало из Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru