В России опровергли задержание СБУ сотрудников РИА Новости

Информация Службы безопасности Украины об обнаружении в Николаеве представителей «РИА Новости» является фейком. Об этом говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит агентство.

СБУ заявила о задержании сотрудников РИА Новости и «подпольщиков» в Николаеве

Отмечается, что у РИА Новости «никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», а сообщение СБУ - попытка спецслужбы оправдать своё существование.

«Мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости - таких должностей в нашем штатном расписании нет», - отмечается в заявлении.

В медиагруппе добавили, что СБУ не может предъявить начальству и гражданам реальные успехи, поэтому занимается «охотой на ведьм».

Ранее в СБУ заявили о задержании директора завода «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на Россию, пишут «Известия».

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЗадержаниеСбу Украины
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