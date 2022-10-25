В России опровергли задержание СБУ сотрудников РИА Новости

Отмечается, что у РИА Новости «никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», а сообщение СБУ - попытка спецслужбы оправдать своё существование.

«Мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости - таких должностей в нашем штатном расписании нет», - отмечается в заявлении.

В медиагруппе добавили, что СБУ не может предъявить начальству и гражданам реальные успехи, поэтому занимается «охотой на ведьм».

Ранее в СБУ заявили о задержании директора завода «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на Россию, пишут «Известия».

