В Пскове задержали диверсанта, пытавшегося поджечь железнодорожный релейный шкаф
Сотрудники ФСБ и МВД задержали жителя Псковской области, попытавшегося поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции «Псков-Товарный», диверсант действовал по заданию украинского куратора. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник связался через мессенджер Telegram с волонтером украинского проекта, который осуществляет вербовку россиян для диверсий и терактов. Куратор дал мужчине указания по «срыву перевозок личного состава, вооружения и военной техники» российской армии.
«Фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога», — подчеркнули в ФСБ.
Диверсант не успел совершить задуманное и был задержан. Против него возбудили уголовное дело о покушении на диверсию для разрушения или повреждения объектов транспортной инфраструктуры.
Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике женщину, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о расположении российских войск, напоминает Ura.ru. Кроме того, в Ростовской области была задержана гражданка Украины, собиравшая информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и перемещении российской военной техники, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru