В Пскове задержали диверсанта, пытавшегося поджечь железнодорожный релейный шкаф

По данным ведомства, злоумышленник связался через мессенджер Telegram с волонтером украинского проекта, который осуществляет вербовку россиян для диверсий и терактов. Куратор дал мужчине указания по «срыву перевозок личного состава, вооружения и военной техники» российской армии.

«Фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога», — подчеркнули в ФСБ.

Диверсант не успел совершить задуманное и был задержан. Против него возбудили уголовное дело о покушении на диверсию для разрушения или повреждения объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике женщину, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о расположении российских войск, напоминает Ura.ru. Кроме того, в Ростовской области была задержана гражданка Украины, собиравшая информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и перемещении российской военной техники, отмечает RT.

