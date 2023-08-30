В Пскове спецслужбы перевели на усиленный режим
30 августа 202302:02
В Пскове введен план «Эдельвейс», сообщает Telegram-калан Mash.
Cпецслужбы города перевели на усиленный режим работы. Всему личному составу выдали оружие, средства защиты и выставили на улицы для охраны.
Большая часть сотрудников окружила аэропорт. Туда доставили несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru