В Пскове спецслужбы перевели на усиленный режим

В Пскове введен план «Эдельвейс», сообщает Telegram-калан Mash.

В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт

Cпецслужбы города перевели на усиленный режим работы. Всему личному составу выдали оружие, средства защиты и выставили на улицы для охраны.

Большая часть сотрудников окружила аэропорт. Туда доставили несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиСпецслужбыПсков

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