В Приангарье три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком
12 ноября 202307:29
В Иркутской области три человека погибли после столкновения пассажирского поезда с грузовиком, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена. Водитель грузовика выехал на пути перед прибывающим поездом, который следовал из Северобайкальска в Москву. Машинист снес грузовик, несмотря на торможение.
Погибли машинист и помощник локомотивной бригады, а также водитель автомобиля.
Ранее поезд протаранил грузовик в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru