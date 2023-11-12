В Приангарье три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком

Происшествие случилось на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена. Водитель грузовика выехал на пути перед прибывающим поездом, который следовал из Северобайкальска в Москву. Машинист снес грузовик, несмотря на торможение.

Погибли машинист и помощник локомотивной бригады, а также водитель автомобиля.

Ранее поезд протаранил грузовик в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

