В порту Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнерах с бананами

По данным ведомства, в ходе таможенного контроля специалисты нашли товарную партию, в которой перемещались 50 брикетов наркотиков весом 50 кг. Груз пришел в Северную столицу в составе 10 контейнеров. По документам он в контейнере-рефрижераторе следовал транзитом в Узбекистан через африканские и европейские порты. Таможенники осмотрели рефрижератор с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, в его технических полостях обнаружили 50 упакованных в пленку брикетов.

«Согласно заключению экспертов, вещество в брикетах является кокаином весом 50,095 кг. Стоимость задержанных наркотических средств на черном рынке в розницу достигает 450 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Правоохранители возбудили уголовное дело, причастные к контрабанде наркотиков устанавливаются.

Ранее на федеральной трассе под Тюменью полицейские задержали 70-летнюю пенсионерку, которая перевозила карасей, фаршированных свертками со спайсом. Общий вес наркотика составлял 800 граммов. Женщину, ранее судимую за наркотики, поместили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

