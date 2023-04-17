В Подольске при стрельбе в кафе пострадали два человека
В Подольске произошел конфликт со стрельбой в одном из кафе, сообщает РИА Новости.
В результате инцидента на Парковой улице два человека пострадали. Ссора произошла между группой граждан, в ходе которой один из участников применил оружие.
В результате стрельбы двое получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника 1987 года рождения.
По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее в Новой Москве объявили план «Перехват» после стрельбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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