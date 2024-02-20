В подмосковном Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада

Полиция начала проверку после информации СМИ о том, что трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада в Щелково. Об этом сообщили в пресс-службах региональных ГСУ СК и прокуратуре.

По данным ведомств, инцидент произошел в понедельник, 19 февраля. Ребенок самостоятельно оделся и вышел из детского сада. Дверь в учреждении была сломана. Девочку заметила соседка, они и привела девочку домой.

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По факту проводится проверка, в ходе которой правоохранительные органы дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

Следователи в Мурманской области ранее возбудили уголовное дело после информации в интернете о насилии над ребенком в детском приюте.


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ФОТО: кадр из видео
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