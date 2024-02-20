В подмосковном Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада

Полиция начала проверку после информации СМИ о том, что трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада в Щелково. Об этом сообщили в пресс-службах региональных ГСУ СК и прокуратуре.

По данным ведомств, инцидент произошел в понедельник, 19 февраля. Ребенок самостоятельно оделся и вышел из детского сада. Дверь в учреждении была сломана. Девочку заметила соседка, они и привела девочку домой.