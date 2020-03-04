В Подмосковье женщина перенесла две трепанации черепа после ДТП
В подмосковном Сергиевом Посаде в результате ДТП женщина перенесла две трепанации черепа. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
По данным издания, женщину сбила машина, когда она пыталась перейти дорогу. После ДТП пострадавшая 2 недели провела в больнице. В настоящее время полиция ищет свидетелей аварии.
Отмечается, что авария произошла в конце ноября прошлого года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Накануне стало известно, в каких регионах женщины чаще всего попадают в ДТП. Исследование провела компания "Ингосстрах".
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