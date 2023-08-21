В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тысячи «квадратов»

При падении обломков беспилотника в Подмосковье есть пострадавшие Аэропорты Москвы временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов Поезда на Киевском направлении МЖД этим утром выбились из графика В Подмосковье загорелось складское здание Ещё один летний день ждёт жителей столичного региона сегодня