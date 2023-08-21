В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тысячи «квадратов»
Административно-складское здание загорелось в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в ведомство в 08:45. К тушению пожара привлекли 25 единиц техники и 83 специалиста.
По данным МЧС, на складе загорелись лакокрасочные изделия. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, позже она увеличилась до 2000 «квадратов».
Ранее пожар произошел на складе компании OZON в подмосковной деревне Гривно, напоминает RT. Известно, что в здании загорелась продукция на стеллажах.
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