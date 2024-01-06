В Подмосковье загорелся склад на площади 1,26 тысячи «квадратов»

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1 260 кв. м.», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекли около 40 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее пожар произошел на подстанции на северо-востоке Москвы, в результате энергоснабжение ряда зданий было нарушено, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

