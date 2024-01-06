В Подмосковье загорелся склад на площади 1,26 тысячи «квадратов»
Пожар произошел на складе в деревне Серково в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1 260 кв. м.», — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекли около 40 специалистов и 14 единиц техники.
Ранее пожар произошел на подстанции на северо-востоке Москвы, в результате энергоснабжение ряда зданий было нарушено, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru