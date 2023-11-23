В Подмосковье умерла пристёгнутая к батарее 78-летняя пенсионерка

Инцидент произошёл в Королёве. 78-летней пенсионерке было сложно самостоятельно ходить и она часто падала. Поэтому дочь, которой потребовалось уйти из дома по делам, решила пристегнуть мать к батарее.

Домой дочь вернулась только под вечер и обнаружила, что её мать скончалась. Женщина вызвала скорую, после чего скрылась. Тело пенсионерки отправили на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Ранее в предгорьях Гималаев, у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран, обнаружили тела двух россиян - мужчины и женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».