В Подмосковье умерла пристёгнутая к батарее 78-летняя пенсионерка
Жительница Московской области умерла после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома, сообщает Life.ru.
Инцидент произошёл в Королёве. 78-летней пенсионерке было сложно самостоятельно ходить и она часто падала. Поэтому дочь, которой потребовалось уйти из дома по делам, решила пристегнуть мать к батарее.
Домой дочь вернулась только под вечер и обнаружила, что её мать скончалась. Женщина вызвала скорую, после чего скрылась. Тело пенсионерки отправили на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
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