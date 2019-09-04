В Подмосковье трехлетний ребенок выжил после падения с 10 этажа

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства падения с десятого этажа жилого дома трехлетней девочки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК по региону.

Отмечается, что девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждениями грудной клетки и живота. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

По данному инциденту начата доследственная проверка. Предварительно сообщается, что девочка, за которой присматривала бабушка, вышла на балкон, оставшись в комнате одна, и выпала на улицу по неосторожности.



