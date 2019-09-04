В Подмосковье трехлетний ребенок выжил после падения с 10 этажа
В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства падения с десятого этажа жилого дома трехлетней девочки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждениями грудной клетки и живота. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
По данному инциденту начата доследственная проверка. Предварительно сообщается, что девочка, за которой присматривала бабушка, вышла на балкон, оставшись в комнате одна, и выпала на улицу по неосторожности.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава Минздрава Вероника Скворцова проведет прямую линию 13 сентября
- Киев призвал вернуться в Донбасс российских наблюдателей
- В сети активно обсуждают «список Ланового»
- Мосгорсуд не станет рассматривать апелляцию Маруани по иску к Киркорову
- Рано радовались «четырехдневке» по-медведевски