В Подмосковье спасли бабушку, которая 18 часов провела в ледяной воде

Первые сообщения о пропаже 78-летней жительницы Одинцово Тамары Голтвинской поступили на «горячую линию» поискового отряда «Лиза Алерт» 22 апреля около 19 часов.

Пенсионерка с мужем приехала на дачу в деревню Корытово Можайского округа. Из дома женщина утром вышла на прогулку. Осложняло поиски то, что женщина страдает деменцией и могла быть полностью дезориентирована. Кроме того, она была легко одетой.

Всю ночь пять групп вели поиски.

Утром 23 апреля пенсионерку нашли в канаве у дороги, по шею в ледяной воде.

Женщину удалось быстро извлечь из воды и оказать первую помощь. Тамару Голтвинскую оперативно доставили в Можайскую ЦРБ. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».



