В Подмосковье семиклассник потерял сознание в магазине и скончался

В Подмосковье выясняются обстоятельства смерти 14-летнего подростка, который потерял сознание в одном из сетевых магазинов.

Инцидент произошел в селе Селятино Наро-Фоминского района. Семиклассник зашел в супермаркет и неожиданно потерял сознание, при этом подросток при падении ударился головой.

Сотрудники магазина пытались привести подростка в себя, одновременно вызвав скорую помощь. Школьника госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался.

В настоящее время выясняется, был ли у подростка хронические заболевания. Как отмечает сайт KP.Ru, школьник рос в полной семье, которая не состояла на учете в органах ПДН.

