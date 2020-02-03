В Подмосковье семиклассник потерял сознание в магазине и скончался
В Подмосковье выясняются обстоятельства смерти 14-летнего подростка, который потерял сознание в одном из сетевых магазинов.
Инцидент произошел в селе Селятино Наро-Фоминского района. Семиклассник зашел в супермаркет и неожиданно потерял сознание, при этом подросток при падении ударился головой.
Сотрудники магазина пытались привести подростка в себя, одновременно вызвав скорую помощь. Школьника госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался.
В настоящее время выясняется, был ли у подростка хронические заболевания. Как отмечает сайт KP.Ru, школьник рос в полной семье, которая не состояла на учете в органах ПДН.
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