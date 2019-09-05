В Подмосковье грузовик протаранил маршрутку с пассажирами

В Подмосковье на 29-м километре трассы Москва – Дмитров – Дубна произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в маршрутке в тот момент находились десять пассажиров. Трое из них, в том числе один несовершеннолетний, были госпитализированы.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.

