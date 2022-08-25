В Подмосковье горит конный клуб «Левадия»
Конно-спортивный клуб «Левадия» горит в Подмосковье. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщает ТАСС.
«Административное здание горит в Подмосковье на площади 900 квадратных метров», цитирует МЧС РФ агентство.
Телеканал «Москва 24» сообщает, что лошадей срочно эвакуируют из конюшен. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасли уже 15 животных.
Ранее сообщалось, что рожениц эвакуировали из-за пожара в роддоме в Каспийске. Пожар вызвало замыкание электрощитка, произошло сильное задымление помещений.
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