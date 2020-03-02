В Подмосковье 17-летняя модель подавилась шоколадкой и умерла

В подмосковных Котельниках 17-летняя девушка скончалась после того, как подавилась шоколадкой.

Трагедия разыгралась в подъезде жилого дома. Девушка в тот момент находилась там со своим знакомым. Спутник школьницы рассказал, что та потеряла сознание после того, как она подавилась шоколадкой. Молодой человек вызвал скорую, однако девушка скончалась.

Отмечается, что погибшая была моделью и участвовала в конкурсах красоты, сообщает РЕН ТВ.

В середине февраля в Москве скончалась 23-летняя девушка, которая участвовала в конкурсе на поедание пирожных на скорость, сообщает Ura.ru. По свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до финального звонка девушка запихнула в себя несколько пирожных, после чего она потеряла сознание.

После инцидента в Мосгордуме призвали установить регламент для проведения подобных конкурсов, передает АГН Москва.

