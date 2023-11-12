В петербургском метро шесть мужчин избили инспектора по безопасности

На станции «Удельная» Санкт-Петербургского метрополитена шесть мужчин напали на инспектора по безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На Замоскворецкой линии московского метро на пути упал человек

Главное управление СК по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку. Причина конфликта устанавливается.

В пятницу на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии московского метро безбилетник ударил женщину-контролера по лицу. Полицейские задержали дебошира, пострадавшая обратилась за медицинской помощью, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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