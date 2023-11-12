В петербургском метро шесть мужчин избили инспектора по безопасности
12 ноября 202318:32
На станции «Удельная» Санкт-Петербургского метрополитена шесть мужчин напали на инспектора по безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Главное управление СК по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку. Причина конфликта устанавливается.
В пятницу на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии московского метро безбилетник ударил женщину-контролера по лицу. Полицейские задержали дебошира, пострадавшая обратилась за медицинской помощью, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru