В Петербурге задержали пять человек за незаконный учет более 14 тысяч мигрантов

По предварительным данным, организованная группа действовала с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге граждан других государств и предлагали за деньги предлагали оформить документы для постановки на миграционный учет. Задержанные передавали в подразделения по вопросам миграции заведомо ложные сведения о принимающей стороне, месте работы и пребывания лица, оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с нефункционирующими фирмами-однодневками.

Против мошенников возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», двое подозреваемых арестованы, еще двоим запретили определенные действия, один из задержанных под подпиской о невыезде.

