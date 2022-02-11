В Петербурге задержали пять человек за незаконный учет более 14 тысяч мигрантов
Пятеро подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет более 14 тысяч иностранцев задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По предварительным данным, организованная группа действовала с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге граждан других государств и предлагали за деньги предлагали оформить документы для постановки на миграционный учет. Задержанные передавали в подразделения по вопросам миграции заведомо ложные сведения о принимающей стороне, месте работы и пребывания лица, оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с нефункционирующими фирмами-однодневками.
Против мошенников возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», двое подозреваемых арестованы, еще двоим запретили определенные действия, один из задержанных под подпиской о невыезде.
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