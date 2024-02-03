В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи
В Санкт-Петербурге оперативно нашли и задержали мужчину, который в накануне вечером напал в метро на российского фигуриста Владислава Дикиджи, пишет издание «Фонтанка».
По информации СМИ, задержанный мужчина работает сервисным инженером крупной компании по обслуживанию и эксплуатации водного транспорта. У злоумышленника изъяли ножницы, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Дикиджи в своих соцсетях рассказал, что нож преступника «был достаточно близко» к горлу. Фигуриста спасла хорошая реакция, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru