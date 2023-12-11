В Петербурге задержали двух подростков, забросавших снегом Вечный огонь
Школьники потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.
Правоохранители получили сообщение об инциденте накануне. Отмечается, что Вечный огонь забросали снегом трое несовершеннолетних. Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила личность двоих хулиганов, пишет RT.
«Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям», — подчеркнули в МВД.
Полицейские проводят проверку.
По данным СМИ, задержанные подростки — граждане Узбекистана — играли в снежки у мемориала, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы
- В Госдуме предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
- «Проблемы со здоровьем»: В Госдуме заявили, что россиянам недоступны качественные продукты
- В Петербурге задержали двух подростков, забросавших снегом Вечный огонь
- Исполнитель убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО
- «Стать первыми!»: В Госдуме раскрыли суть «амбициозной» стратегии развития России
- Директор РГБ: Ущерба зданиям, фондам и людям после пожара нет
- Москве пообещали в пятницу самый мощный более чем за полвека снегопад
- SHAMAN уступил преподавательнице из Екатеринбурга на шоу «Перепой звезду»
- Во Франции остановили показ фильмов с Депардье из-за обвинений в изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru