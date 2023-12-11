В Петербурге задержали двух подростков, забросавших снегом Вечный огонь

Школьники потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

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Правоохранители получили сообщение об инциденте накануне. Отмечается, что Вечный огонь забросали снегом трое несовершеннолетних. Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила личность двоих хулиганов, пишет RT.

«Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям», — подчеркнули в МВД.

Полицейские проводят проверку.

По данным СМИ, задержанные подростки — граждане Узбекистана — играли в снежки у мемориала, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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