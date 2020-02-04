В Петербурге нашли обглоданные тела четырех человек

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после обнаружения в Приморском районе города тел четырех человек – двоих мужчин и двух женщин.

Тела были найдены бездомным в заброшенном здании на улице 3-я линия 2-й половины. Рядом с трупами находилась канистра со спиртосодержащей жидкостью, сообщают «Невские новости».

Также отмечается, что тела покойников были обглоданы, предположительно, крысами. Для определения причин смерти людей назначена судебно-медицинская экспертиза.

