В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе Wildberries
14 января 202414:42
Спасатели справились с открытым горением на петербургском складе маркетплейса Wildberries, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Сейчас спасатели проводят проливку и разбор конструкций, отметили в ведомстве.
Пожар произошел на складе в Пушкинском районе Петербурга. Огорь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров. Сотрудников эвакуировали.
После пожара Wildberries откроет новый сортировочный центр. Точной даты маркетплейс не назвал, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru