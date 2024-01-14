В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

Спасатели справились с открытым горением на петербургском складе маркетплейса Wildberries, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

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Сейчас спасатели проводят проливку и разбор конструкций, отметили в ведомстве.

Пожар произошел на складе в Пушкинском районе Петербурга. Огорь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров. Сотрудников эвакуировали.

После пожара Wildberries откроет новый сортировочный центр. Точной даты маркетплейс не назвал, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарСанкт-Петербург

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