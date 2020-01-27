В Петербурге эвакуируют райсуды из-за угрозы взрыва

Не менее десяти районных судов Санкт-Петербурга эвакуированы сегодня из-за анонимных угроз взрыва. Как сообщает объединённая пресс-служба судов северной столицы, аврал объявлен спустя полтора часа после их открытия. Уточняется, что предупреждения о якобы минировании зданий пришли по электронной почте.

21 января девять райсудов Санкт-Петербурга были также вынужденно эвакуированы после того, как получили аналогичные угрозы, отмечает RT. Целая серия эвакуаций была также проведена в конце прошлой рабочей недели.

Анонимные угрозы минирования продолжают поступать, несмотря на то, что ФСБ объявила о выявлении сервиса, который используется «электронными террористами». Это почтовый портал Startmail, расположенный в Нидерландах. Он заблокирован Роскомнадзором по распоряжению Генпрокуратуры.

