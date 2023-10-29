В пермском пруду нашли тела двух мужчин

В Мотовилихинском пруду в Перми обнаружили тела двух мужчин, сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

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Одному из погибших 44 года, второму - 19 лет. Ведомство начало процессуальную проверку. Обстоятельства гибели мужчин неизвестны.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в квартире на северо-западе Москвы нашли расчлененное тело женщины. Сотрудники правоохранительных органов нашли пакеты с частями тела и предполагаемое орудие преступления, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетСмертьПермь

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