В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком

Упавший в результате ДТП знак "пешеходный переход" насмерть придавил 53-летнего мужчину в Перми, еще один пешеход получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Пермскому краю.



Вечером 15 августа в Перми столкнулись три автомобиля. Грузовой Mercedes на пешеходном переходе врезался в минивэн LADA Largus и Chevrolet Lacetti. Минивэн из-за удара въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух пешеходов.



В результате 53-летний мужчина-пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Стоявшая рядом с ним 51-летняя женщина направлена в больницу с травмой ноги.



71-летний водитель минивэна также был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

