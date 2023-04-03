В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность терактом в Петербурге

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены терактом в Петербурге.

Он отметил, что расследование происшествия продолжается. В ООН ждут дополнительные подробности, высказался Дюжаррик.

Военкор погиб 2 апреля при взрыве в заведении «Стрит-Бар» в центре Петербурга. В кафе проходил его творческий вечер.

По подозрению в убийстве блогера задержана местная жительница Дарья Трепова. Она передала военкору статуэтку со взрывчаткой, сообщает «Радиоточка НСН».

