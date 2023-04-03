В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность терактом в Петербурге
В Организации Объединенных Наций прокомментировали теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), передают СМИ.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены терактом в Петербурге.
Он отметил, что расследование происшествия продолжается. В ООН ждут дополнительные подробности, высказался Дюжаррик.
Военкор погиб 2 апреля при взрыве в заведении «Стрит-Бар» в центре Петербурга. В кафе проходил его творческий вечер.
По подозрению в убийстве блогера задержана местная жительница Дарья Трепова. Она передала военкору статуэтку со взрывчаткой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru