В Одинцовском районе Подмосковья вспыхнул склад

В подмосковном Одинцове на территории промзоны Второго Завода вспыхнул склад мебельной фабрики.

Как сообщает телеканал 360, пожар начался в арендуемом здании, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

На месте инцидента работают пожарные службы, жертв и пострадавших, по последним данным, удалось избежать. Ликвидировать возгорание пока не удалось.

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