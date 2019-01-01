Происшествия
Последствия ЧП устраняли спасатели.
В Одинцово произошел хлопок газо-воздушной смеси
18 июля20:41
Один человек пострадал в результате хлопка газо-воздушной смеси в Кубинке-1, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Хлопок произошел после замены прокладки газовой плиты. В результате ЧП выбило входную дверь и повредило стекла.
Последствия ЧП устраняли спасатели.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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