Происшествия

В Одинцово произошел хлопок газо-воздушной смеси

18 июля20:41

Один человек пострадал в результате хлопка газо-воздушной смеси в Кубинке-1, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Хлопок произошел после замены прокладки газовой плиты. В результате ЧП выбило входную дверь и повредило стекла.

Последствия ЧП устраняли спасатели.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Подмосковье